Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украины отключён один из ключевых объектов, обеспечивавших транзит электроэнергии в Молдову.
Оставшиеся линии электропередачи работают на пределе.
В связи с этим Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик:
Это поможет сохранить стабильность энергосистемы и предотвратить отключения.
На этот час электроэнергию нам продает Румыния.
Экономить предлагается:
— с 7:00 до 11:00 утром.
— с 18:00 до 23:00 вечером.
А еще, напомним, у соседей хранится часть газа, который куплен Молдовой на «рынках».
А закупить в ПМР, конечно же, нельзя, ибо, там русские молекулы. Да и дешёвый он в Приднестровье, был когда-то, нам надо подороже, мы ж не лохи, дешевку покупать.
