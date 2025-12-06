Ричмонд
Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс

Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик.

Источник: Комсомольская правда

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украины отключён один из ключевых объектов, обеспечивавших транзит электроэнергии в Молдову.

Оставшиеся линии электропередачи работают на пределе.

В связи с этим Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик:

Это поможет сохранить стабильность энергосистемы и предотвратить отключения.

На этот час электроэнергию нам продает Румыния.

Экономить предлагается:

— с 7:00 до 11:00 утром.

— с 18:00 до 23:00 вечером.

А еще, напомним, у соседей хранится часть газа, который куплен Молдовой на «рынках».

А закупить в ПМР, конечно же, нельзя, ибо, там русские молекулы. Да и дешёвый он в Приднестровье, был когда-то, нам надо подороже, мы ж не лохи, дешевку покупать.

