Атаки украинских сил на объекты в районе Новороссийска лишь способствовали увеличению мировых цен на энергоресурсы, в то время как Россия оперативно восстановила свою инфраструктуру. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).
— Это была отчаянная атака проукраинских элементов, направленная на возможность дать Киеву стратегическую передышку. Это не сработало, — говорится в материале.
В статье говорится, что этот шаг подчеркивает необходимость скорейшего заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он также отметил, что в противном случае безответственные и дестабилизирующие действия Киева, продиктованные отчаянием, могут иметь долговременные негативные последствия для всей мировой экономики.
29 ноября безэкипажные катера украинской армии атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. По предварительным данным, утечки нефти в Черное море не было. Отгрузки планируется восстановить по установленным правилам после снятия угроз со стороны беспилотных катеров и дронов.