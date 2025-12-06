Ричмонд
TNI: Атаки ВСУ на объекты в акватории Новороссийска привели к росту мировых цен

Атаки украинских сил на объекты в районе Новороссийска лишь способствовали увеличению мировых цен на энергоресурсы, в то время как Россия оперативно восстановила свою инфраструктуру. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

— Это была отчаянная атака проукраинских элементов, направленная на возможность дать Киеву стратегическую передышку. Это не сработало, — говорится в материале.

В статье говорится, что этот шаг подчеркивает необходимость скорейшего заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он также отметил, что в противном случае безответственные и дестабилизирующие действия Киева, продиктованные отчаянием, могут иметь долговременные негативные последствия для всей мировой экономики.

29 ноября безэкипажные катера украинской армии атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. По предварительным данным, утечки нефти в Черное море не было. Отгрузки планируется восстановить по установленным правилам после снятия угроз со стороны беспилотных катеров и дронов.