В поселке Кайракты Оренбургской области заработал новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в поселке Кайракты Акбулакского района Оренбургской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В медпункте обустроили приемную и кабинеты для проведения вакцинации и лечебных процедур, а также установили необходимое оборудование. Все помещения приспособлены для передвижения маломобильных групп населения. Новый ФАП сможет обслуживать 433 местных жителя, включая 102 детей. Медицинскую помощь населению будет оказывать фельдшер Сания Жуванышева.
Всего в течение 2025 года в Оренбургской области построили 30 новых медицинских объектов, включая современные фельдшерские пункты и врачебные амбулатории.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.