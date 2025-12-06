«Начнет поступать арктический холод»: в Башкирии прогнозируют 25-градусные морозы

Ключевые изменения произойдут в начале следующей недели, когда в тыл циклону на Урал начнет поступать арктический холод. Уже в ночь на 9 декабря температура резко понизится до −14, −19 градусов, а при прояснениях — до −20, −25 градусов. Дневные температуры во вторник составят −8, −13 градусов.