«Начнет поступать арктический холод»: в Башкирии прогнозируют 25-градусные морозы

В Башкирии на следующей неделе похолодает до −25 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на то, что первые выходные декабря в Башкирии будут аномально теплыми, уже с начала следующей недели регион ждет резкое похолодание до зимних морозов. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Завтра, 7 декабря, активность частного циклона усилится: небольшой, а в северных районах умеренный снег ожидается в большинстве районов республики, за исключением южных. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, начнет формироваться снежный покров небольшой высоты.

Ключевые изменения произойдут в начале следующей недели, когда в тыл циклону на Урал начнет поступать арктический холод. Уже в ночь на 9 декабря температура резко понизится до −14, −19 градусов, а при прояснениях — до −20, −25 градусов. Дневные температуры во вторник составят −8, −13 градусов.

Потепление до более привычных для этого времени года значений ожидается только в середине недели.

