«Начнет поступать арктический холод»: в Башкирии прогнозируют 25-градусные морозы

Несмотря на то, что первые выходные декабря в Башкирии будут аномально теплыми, уже с начала следующей недели регион ждет резкое похолодание до зимних морозов. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Завтра, 7 декабря, активность частного циклона усилится: небольшой, а в северных районах умеренный снег ожидается в большинстве районов республики, за исключением южных. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, начнет формироваться снежный покров небольшой высоты.
Ключевые изменения произойдут в начале следующей недели, когда в тыл циклону на Урал начнет поступать арктический холод. Уже в ночь на 9 декабря температура резко понизится до −14, −19 градусов, а при прояснениях — до −20, −25 градусов. Дневные температуры во вторник составят −8, −13 градусов.
Потепление до более привычных для этого времени года значений ожидается только в середине недели.
