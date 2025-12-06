Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

«В предстоящие дни погода вновь попытается перейти на зимние рельсы и отметится локальным снегом, а ко вторнику даже сформируется совсем небольшой снежный покров. Однако и температуры будут лишь чуть ниже нуля, и высота снежного покрова не превысит одного-двух сантиметров. После сегодняшних плюс четырех — плюс пяти градусов, в воскресенье в мегаполисе — ноль — плюс два градуса, а в понедельник — вторник — около нуля», — написал Леус в своем Telegram-канале.