Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Небольшой снежный покров ожидается в начале предстоящей недели в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В предстоящие дни погода вновь попытается перейти на зимние рельсы и отметится локальным снегом, а ко вторнику даже сформируется совсем небольшой снежный покров. Однако и температуры будут лишь чуть ниже нуля, и высота снежного покрова не превысит одного-двух сантиметров. После сегодняшних плюс четырех — плюс пяти градусов, в воскресенье в мегаполисе — ноль — плюс два градуса, а в понедельник — вторник — около нуля», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на этом «происки» зимы вновь закончатся. В середине недели теплый атмосферный фронт, связанный с очередным циклоном с запада, качнет погодный маятник в сторону положительных температур — днем в столице ноль — плюс два градуса, а осадки вновь перейдут в смешанную, а затем и в жидкую фазу.
«В четверг, в теплом секторе циклона, в Москве облачно и дождливо, а температура поднимется до плюс двух — плюс четырех градусов, что на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Ещё на градус-другой теплее будет в последний рабочий день недели», — рассказал Леус.
Синоптик добавил, что отрицательные температуры вернутся в столицу в выходные, но какой интенсивности получится это похолодание, покажет дальнейший ход синоптических процессов.