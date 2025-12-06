Ричмонд
Пятеро участников массовой драки в центре Ростова-на-Дону задержаны полицией

Пять человек устроили массовую драку в центре Ростова, разнимать дебоширов пришлось полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону были задержаны пятеро участников массовой драки. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в Главном управлении МВД по Донскому региону.

— Сообщение о потасовке в центре города поступило в дежурную часть отдела полиции № 3 по телефону «02». На место происшествия немедленно выехала оперативная группа, — проинформировали в донском главке.

По предварительной информации правоохранителей, инцидент произошел на бытовой почве.

Сотрудники полиции задержали на месте пятерых человек, которые не захотели подчиниться требованиям стражей порядка.

— Основанием для задержания стала статья 19.3 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Всех задержанных доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту драки и устанавливают все детали случившегося.

