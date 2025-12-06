Пятеро участников массовой драки в центре Ростова-на-Дону задержаны полицией

В Ростове-на-Дону были задержаны пятеро участников массовой драки. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в Главном управлении МВД по Донскому региону.
— Сообщение о потасовке в центре города поступило в дежурную часть отдела полиции № 3 по телефону «02». На место происшествия немедленно выехала оперативная группа, — проинформировали в донском главке.
По предварительной информации правоохранителей, инцидент произошел на бытовой почве.
Сотрудники полиции задержали на месте пятерых человек, которые не захотели подчиниться требованиям стражей порядка.
— Основанием для задержания стала статья 19.3 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Всех задержанных доставили в отдел для выяснения обстоятельств.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту драки и устанавливают все детали случившегося.
