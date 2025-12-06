Девочка из Витебска помогла спасти женщину на борту самолета из Египта в Москву

На борту самолета, который летел из Египта в Москву пришлось спасть жизнь пассажирки, а помогла в этом девочка Витебска, пишет vitvesti.by.
ЧП произошло в ноябре на борту самолета, который летел из Египта в Москву. Одной из пассажирок стало плохо. Сообщается, что случился сердечный приступ. Экипаж лайнера приступил к оказанию первой помощи. К счастью, на борту оказался врач из города Владимира. Но не все члены экипажа могли свободно говорить на русском языке.
«На помощь пришла ученица 6 класса гимназии № 8 Витебска Соня Вдовенко и ее мама Елена», — пишет издание.
Девочка из Витебска Соня Вдовенко помогла спасти женщину на борту самолета из Египта в Москву. Фото: vitvesti.by.
Юная пассажирка, знающая английский, стала связующим звеном между врачом и иностранными членами экипажа, а также другими пассажирами. Соня помогала доктору, выступая в роли переводчика.
