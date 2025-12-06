Ричмонд
«Мы были нищие как церковные мыши»: Лолита рассказала об отношениях с Цекало

Брак певицы Лолиты Милявской и шоумена Александра Цекало завершился в 2000 году и стал одним из самых обсуждаемых разводов в российском шоу-бизнесе. Певица обвиняла своего мужа в финансовых махинациях, происходивших за ее спиной, и утверждала, что он оставил ее практически без средств. Подробностями их отношений артистка поделилась в интервью с журналом «Правила жизни».

Спустя 25 лет Лолита до сих пор вспоминает о своем экс-супруге в разговорах с журналистами. В одном интервью она призналась, что, возможно, не достигла бы такой популярности, если бы не встретила Цекало.

— Если бы не этот человек, я бы не пришла в шоу-бизнес. Поэтому, что бы ни было, всегда говорю ему спасибо. Это было наше обоюдное энергетическое слияние: мы были нищие как церковные мыши, ничего за нами не было, никого не было, и этот шанс мы использовали оба. Этому шансу я говорю спасибо!, — поделилась Лолита.

Также, по ее словам, чувства к Цекало у нее всегда были неоднозначными и постоянно трансформировались во что-то новое.

— Если бы не он, не моя сильная нелюбовь к нему, неприязнь, которая почему-то вылилась в любовь, в приязнь, в большую творческую жизнь, а потом в абсолютную ненависть… Я, наверное, занималась бы театром, — приводят ее слова в материале.

Сейчас Цекало женат на актрисе Дарине Эрвин. Недавно они приехали в Москву. Журналисты заметили звездную пару за прогулкой с собакой. Несмотря на то что пара уже давно не живет в России, в августе стало известно, что Цекало работает над отечественным сериалом.