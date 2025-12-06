Россиянам рассказали, как правильно составить зимний рацион собаке

Распространено заблуждение, что в зимний период любую собаку необходимо усиленно кормить. Такое представление неверно. Грамотно составленный рацион, особенно в холодное время года, — это, по сути, индивидуальная «математическая формула» для каждого животного. Соблюдая ее, можно предотвратить набор лишнего веса, однако любые дополнительные добавки, как и общий состав рациона, желательно предварительно обсудить с ветеринарным врачом. Системный и продуманный подход к питанию позволит питомцу спокойно перенести зимний сезон без дискомфорта и негативных последствий для здоровья.