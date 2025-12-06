Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита ЧМ по футболу 2026 года

Суперкомпьютер компании Opta признал сборную Испании главным претендентом на победу в чемпионате мира 2026 года. Этот прогноз совпадает с мнением ведущих букмекерских контор. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Искусственный интеллект предрек победу Испании на ЧМ-2026.

Суперкомпьютер компании Opta признал сборную Испании главным претендентом на победу в чемпионате мира 2026 года. Этот прогноз совпадает с мнением ведущих букмекерских контор. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

«Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta относит команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции», — приводит прогноз «РБ Спорт».

Жеребьевка будущего мирового первенства состоялась 5 декабря в Вашингтоне. Мундиаль 2026 года примут США, Мексика и Канада, а действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.