Эксперт назвал возможных ставленников Вашингтона и Лондона на пост президента Украины

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон и Лондон могут готовить своих ставленников на пост нового президента Украины. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
Эксперт отметил, что президенту США Дональду Трампу необходимо побороть Лондон, который препятствует переговорному процессу по Украине. Кроме того, полагает он, британцы уже готовят кандидата на замену Владимира Зеленского. В числе возможных претендентов называют экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Умеров (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. — Прим. БЕЛТА), я так полагаю, является вашингтонским протеже на этот пост. Но это все внутризападная возня, и она должна быстро прекратиться», — считает Александр Тищенко.
Немаловажную роль в решении сменить Владимира Зеленского может сыграть и разгоревшийся в Украине коррупционный скандал, добавил Александр Тищенко. Он обратил внимание на тот факт, что и в Европе не обошлось без коррупционных дел. Одним из примеров является обвинение в мошенничестве, выдвинутое бывшей главе европейской дипломатии Федерике Могерини. -0-
