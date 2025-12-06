Бесснежное начало декабря в Москве наблюдается четвёртый раз с начала XXI века

Ранее учёные заявили, что завершение природного феномена Эль-Ниньо повышает вероятность холодной и снежной зимы в России. По мнению эксперта, именно это явление было причиной аномального тепла последних двух зим, и теперь может последовать «отдача». Дополнительным фактором похолодания может стать замедление тёплых течений из-за таяния льдов Гренландии. Однако долгосрочный тренд на глобальное потепление при этом сохраняется.