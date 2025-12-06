Возле башкирской деревни обнаружили незаконный карьер: там добывали природный камень

Россельхознадзор Башкирии обнаружил в Аскинском районе незаконный карьер по добыче природного камня. Карьер площадью 1,79 гектара был организован на землях сельскохозяйственного назначения без необходимых разрешений и в нарушение земельного законодательства.
Как сообщает ведомство, в ходе внеплановой проверки в минувшем сентябре был обследован земельный участок площадью 4,5 гектара вблизи деревни Гумбино. Выяснилось, что участок не используется по целевому назначению, а на его части ведется разработка карьера по добыче общераспространенных полезных ископаемых.
— Плодородный слой почвы снят, по периметру земельного участка плодородный слой почвы отсутствует и в бурты не сложен, — сообщает Россельхознадзор.
Земельный участок, собственником которого является сельское поселение Кашкинский сельсовет, не был переведен в категорию земель промышленности, что является обязательным условием для ведения подобной деятельности. При этом участок входит в границы лицензионного участка, предоставленного ООО «Альфа-Групп» для геологического изучения, разведки и добычи известняка, однако компания не оформила права на землю.
В Россельхознадзоре отмечают, что при проведении работ были нарушены требования по рекультивации нарушенных земель и охране плодородного слоя почвы. В соответствии с законодательством, администрации сельского поселения будет выдано предписание об устранении нарушений. Оно должно будет разработать проект рекультивации нарушенного участка и перевести землю в соответствующую категорию, а также ввести неиспользуемую часть участка в сельскохозяйственный оборот.
