Возле башкирской деревни обнаружили незаконный карьер: там добывали природный камень

В Россельхознадзоре отмечают, что при проведении работ были нарушены требования по рекультивации нарушенных земель и охране плодородного слоя почвы. В соответствии с законодательством, администрации сельского поселения будет выдано предписание об устранении нарушений. Оно должно будет разработать проект рекультивации нарушенного участка и перевести землю в соответствующую категорию, а также ввести неиспользуемую часть участка в сельскохозяйственный оборот.