Курганская певица Айткулова покорила жюри на всероссийском конкурсе

Солистка из Кургана победила на всероссийском конкурсе.
Певица из Кургана Татьяна Айткулова завоевала главный приз всероссийского конкурса. Она стала лучшей, исполнив на фестивале «Счастливая звезда» песню «Молитва о России». Об этом сообщает «Область 45».
«Дорога была дальней. Ехала на поезде, собирала мысли и думала про песню, которую представляла на конкурсе. Эмоции были фантастическими, особенно когда во время вручения призового места жюри начали прямо на сцене говорить про то, как им понравился мой номер», — поделилась Татьяна Айткулова.
Финальный этап конкурса-фестиваля «Счастливая звезда» прошел в Ростове-на-Дону. Курганскую область на нем представляла только Татьяна Айткулова, которая является солисткой кавер-группы «Патефон». Она отметила, что была единственной участницей из Кургана, тогда как большинство конкурентов приехали из ближайших городов.