Курганская певица Айткулова покорила жюри на всероссийском конкурсе

«Дорога была дальней. Ехала на поезде, собирала мысли и думала про песню, которую представляла на конкурсе. Эмоции были фантастическими, особенно когда во время вручения призового места жюри начали прямо на сцене говорить про то, как им понравился мой номер», — поделилась Татьяна Айткулова.