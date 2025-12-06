В Гродно и Гродненском районе иностранные граждане совершили более 70 грубых нарушений ПДД

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С приходом холодов на дорогах становится опаснее, ведь в зимний период все зависит от погоды. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в Гродно прошла встреча с нанимателями, сотрудниками ГАИ, ОГиМ и иностранными гражданами, имеющими разрешение на временное проживание на территории нашей страны. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
Начальник межрайонного отдела ГАИ УВД облисполкома подполковник милиции Андрей Руткевич рассказал о складывающейся ситуации на дорогах города и Гродненского района. «За 9 месяцев 2025 года к административной ответственности привлечено только на территории области за грубое правонарушение 236 иностранцев (плюс 109 по сравнению с прошлым годом), — привел он статистику. — На территории Гродно и Гродненского района иностранные граждане допустили 73 грубых нарушения правил дорожного движения».
В ходе мероприятия рассмотрены два дела об административных правонарушениях. В первом случае иностранный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, выехал с проезжей части и съехал в кювет. Содержание спирта в выдыхаемом воздухе составило чуть более 2 промилле. В итоге штраф 200 базовых величин и лишение права управления на 5 лет.
Во втором случае иностранец управлял автомобилем Kia, не убедился в безопасности своих действий и допустил столкновение с автомобилем Belgee. Виновник ДТП управлял автомобилем без договора обязательного страхования. Итог: штраф 6 базовых и лишение права управления на 9 месяцев.
«Правонарушение для иностранных граждан всегда имеет последствия, которые предусмотрены миграционным законодательством, — объяснила старший инспектор по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства ОГиМ УВД администрации Октябрьского района Гродно Ольга Жук. — После того, как иностранец совершил грубое правонарушение, мы имеем право рассмотреть вопрос о выдворении человека с территории Беларуси».
Профилактическая встреча закончилась просмотром социального ролика, направленного на предупреждение ДТП. -0-