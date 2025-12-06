В Гродно и Гродненском районе иностранные граждане совершили более 70 грубых нарушений ПДД

В ходе мероприятия рассмотрены два дела об административных правонарушениях. В первом случае иностранный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, выехал с проезжей части и съехал в кювет. Содержание спирта в выдыхаемом воздухе составило чуть более 2 промилле. В итоге штраф 200 базовых величин и лишение права управления на 5 лет.