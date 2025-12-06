Стали известны сроки, когда в бывшем СИЗО Кресты появятся рестораны и отель

В перспективе на месте бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге планируется создание двух гостиничных комплексов с развитой инфраструктурой, в которой также будут музей и рестораны. При этом начало реконструкции откладывается до завершения историко-культурной экспертизы объекта. По оценке урбаниста Владимира Федорова, все это займет около 10 лет.