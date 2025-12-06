Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки

В июне 2022 года было возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение между Узбекистаном и Россией, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Из Ташкента поезда «Узбекских железных дорог» в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.