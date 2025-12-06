Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки

ТАШКЕНТ, 6 дек — РИА Новости. АО «Узтемирйулувчи» («Узжелдорпасс» входит в состав «Узбекских железных дорог») и российская АО «Федеральная пассажирская компания» подписали меморандум о сотрудничестве в оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.
По данным пресс-службы, руководство «Узтемирйулувчи» и «Федеральной пассажирской компании» в Ташкенте обсудили актуальные вопросы организации международных пассажирских перевозок.
«С целью дальнейшего развития сотрудничества в области формирования сбалансированной тарифной политики в межгосударственном сообщении стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области тарифообразования в межгосударственном пассажирском сообщении», — говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале «Узтемирйулувчи».
В соответствии с документом, стороны сформируют сбалансированную тарифную политику, повысят конкурентоспособность пассажирских перевозок, откроют дополнительные международные пассажирские поезда, рассмотрят возможность работы по обмену международным опытом и использованию цифровых решений.
«Подписание меморандума открывает новые возможности для оптимизации транспортной сети и улучшения качества предоставляемых услуг для пассажиров обоих государств», — добавили в пресс-службе.
В июне 2022 года было возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение между Узбекистаном и Россией, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Из Ташкента поезда «Узбекских железных дорог» в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.