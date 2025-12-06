Травка ещё зеленеет, но солнышко уже не блестит: Аномальная зима сбивает с толку не только людей, но и природу — в Молдове плюсовая температура — синоптики рассказывают, что будет дальше

Какой будет погода в Молдове в воскресенье, 7 декабря.
В Кишиневе днем около + 3−5 градусов. Максимальные порывы ветра до 28 км/час. Ну, а без порывов всего 11 км/час. Считаем, почти штиль. Облачно.
Ночью около нуля.
В этот день в столице в прошлом году было + 10!
На юге Молдовы днем +7, ночью +3, возможен слабый дождь.
На севере страны днем + 2, а ночью заморозки до минус 2.
Вот такая у нас зима.
К середине недели синоптики обещают до + 10. Ждем.
