У семейной пары из Китая родилась голубоглазая девочка со светлыми волосами

Причиной этого явления стали генетические особенности.

Источник: Аргументы и факты

У китайской пары из провинции Цзянсу родилась дочь с необычной внешностью: со светлыми волосами и голубыми глазами. Об этом пишет местная газета Yangtze Evening Post.

По информации журналистов, внешность ребенка заставила родителей задуматься над возможной ошибкой в медучреждении, однако результаты генетической экспертизы подтвердили отцовство.

Тайна раскрылась после того, как семья изучила родословную. Оказалось, что прадед девочки по линии отца был славянином. После него в роду рождались исключительно сыновья, и только сейчас, спустя поколения, проявились славянские гены.

Родители девочки рассказали, что теперь дают ей послушать немного русской речи, хотя пока без особого интереса с ее стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что британские врачи смогли спасти ребёнка, который родился с «третьим глазом».