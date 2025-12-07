Три муниципалитета Башкирии получили награды на всероссийском конкурсе

Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района занял II место в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» и привлек 15 млн руб., а в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» («Умный город») город Дюртюли занял IV место с практикой «Модернизация управления системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в центральных тепловых пунктах».