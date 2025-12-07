Три муниципалитета Башкирии получили награды на всероссийском конкурсе

Республика в этом году стала одним из самых активных участников конкурса и ее отметили в трех номинациях.
Глава Абзелиловского района Айрат Аминев сообщил, что награждение прошло на первом федеральном форуме-выставке муниципальных практик «Большие решения малой родины». На одной площадке собрались 750 глав и представителей со всей страны.
Напомним, муниципалитеты Башкирии суммарно выиграли 55 млн рублей в конкурсе. В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» победителем стал Каменский сельсовет Бижбулякского района с практикой «Точка притяжения». Сельское поселение получило 20 млн рублей федерального финансирования.
Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района занял II место в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» и привлек 15 млн руб., а в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» («Умный город») город Дюртюли занял IV место с практикой «Модернизация управления системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в центральных тепловых пунктах».
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе прокомментировал успех муниципалитетов региона.
«Молодцы все, кто участвовал в конкурсе и сумел показать лучшие результаты. Федеральная конкурсная комиссия под руководством зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина отобрала 50 лучших инициатив из 29 регионов страны», — сказал Глава республики.