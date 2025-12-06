Не менее трех постов в неделю: башкирских чиновников обязали вести каналы в Max и Telegram

Все государственные органы и подведомственные им организации Башкирии теперь обязаны вести официальные страницы в соцсетях и мессенджерах по единым правилам. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.
Согласно документу, официальные страницы должны быть созданы как минимум в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в мессенджерах «Max» и Telegram. Актуальные ссылки на эти аккаунты должны размещаться на сайтах ведомств.
Одним из ключевых требований является регулярность обновления: на страницах рекомендуется публиковать не менее трех сообщений в неделю. Разрешено использовать разнообразные форматы — тексты, фото, инфографику, видео, прямые эфиры, опросы и конкурсы. При этом текст должен быть написан живым, разговорным языком, без канцеляризмов и в формате, отличном от официальных пресс-релизов.
Особое внимание уделяется информационной безопасности. Ответственные сотрудники обязаны использовать сложные пароли, менять их не реже одного раза в квартал, не передавать доступ третьим лицам и применять двухфакторную аутентификацию.
Методическую и техническую поддержку ведомств будет осуществлять группа управления социальными коммуникациями Центра управления республикой. Эта же группа займется модерацией комментариев, удаляя сообщения, нарушающие закон, содержащие спам, оскорбления или нецензурные выражения.
Распоряжение также рекомендует муниципальным образованиям республики принять аналогичные акты, определяющие правила ведения официальных страниц местных органов власти.
