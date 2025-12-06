Не менее трех постов в неделю: башкирских чиновников обязали вести каналы в Max и Telegram

Одним из ключевых требований является регулярность обновления: на страницах рекомендуется публиковать не менее трех сообщений в неделю. Разрешено использовать разнообразные форматы — тексты, фото, инфографику, видео, прямые эфиры, опросы и конкурсы. При этом текст должен быть написан живым, разговорным языком, без канцеляризмов и в формате, отличном от официальных пресс-релизов.