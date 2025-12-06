До 200 рублей подорожал в декабре проезд из Азова в Ростов

Новые тарифы для пассажиров пригородных и междугородних автобусов из Азова начали действовать с 1 декабря. Как пояснил основной перевозчик «Азовавтотранс», решение связано с общей экономической ситуацией. Теперь поездка в одну сторону из Азова в донскую столицу стоит 200 рублей.