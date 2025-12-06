До 200 рублей подорожал в декабре проезд из Азова в Ростов

Билеты на автобус из Азова в Ростов подорожали до 200 рублей. Об этом сообщает «Городской Репортер».
Новые тарифы для пассажиров пригородных и междугородних автобусов из Азова начали действовать с 1 декабря. Как пояснил основной перевозчик «Азовавтотранс», решение связано с общей экономической ситуацией. Теперь поездка в одну сторону из Азова в донскую столицу стоит 200 рублей.
Дороже всего обойдется маршрут из Ростова в садовое некоммерческое товарищество «Приазовье» — 222 рубля. Также подорожали поездки до поселка Западный (220 рублей), из села Кулешовка в Ростов (119 рублей) и из Азова в хутор Обуховку (85 рублей).
Как отмечают пассажиры в соцсетях, повышение стало для многих неожиданностью, поскольку в салонах автобусов не было предварительных объявлений.
Напомним, на следующей неделе подорожает и проезд на автобусах по Ростова-на-Дону. Согласно постановлению городской администрации, новые тарифы начнут действовать с 11 декабря. Поездка, оплаченная наличными, будет стоить 48 рублей. При безналичном расчете цена составит 44 рубля, а по транспортной карте — 41 рубль.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
Штрафы для безбилетников в Ростовской области вырастут до пяти тысяч рублей.