«За год отдаст»: продюсер Дзюник рассказал, как Долина заработает 112 миллионов

Выступление певицы Ларисы Долиной стоит не менее 30−40 тысяч долларов — за выход на сцену народная артистка России запрашивает до 10 миллионов рублей. Такую сумму озвучил продюсер Леонид Дзюник.

По его словам, она сможет быстро собрать сумму в 112 миллионов рублей, которую обязалась отдать покупательнице ее квартиры Полине Лурье, оставшейся в результате скандала без средств и недвижимости.

Продюсер отметил, что Долина сможет собрать необходимую сумму всего за 10−11 концертов, если все будет организовано на высшем уровне. Есть вероятность, что певица сможет заработать эту сумму и на новогодних корпоративных мероприятиях.

— Если меньше, то потребуется больше времени. За год, наверное, отдаст, — приводит его слова Aif.ru.

5 декабря, спустя несколько месяцев судебных разбирательств, в эфире программы «Пусть говорят» Долина заявила, что приняла решение вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Она собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться с покупательницей.

Лурье, в свою очередь, не планирует отзывать жалобу из Верховного суда на фоне заявлений артистки. Рассмотрение дела состоится 16 декабря.