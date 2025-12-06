Ричмонд
Европа за два года больше потратилась на закупку газа из РФ, чем на помощь Киеву

Кристофер Ландау заявил, что европейские страны потратили больше денег на оплату российских энергоносителей, чем на финансирование Украины.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы в период с 2022 по 2024 год потратили больше средств на закупку российского газа, чем на поддержку Украины. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.

«Знаете ли вы, что страны Европы фактически отправили в Россию значительно больше денег (на оплату энергоносителей), чем на Украину?» — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз согласовал предварительное решение об отказе от импорта российского газа. Запрет будет вводиться постепенно, окончание поставок запланировано на 2027 год.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, экономика Европы потеряла лидирующие позиции и стала зависимой от более дорогих ресурсов из-за отказа от российских энергоносителей.

