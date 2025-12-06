РМК вывела игру в падел на новый уровень — итоги самой громкой спортивной премьеры сезона. Фото

«Буквально три месяца назад мы открыли новую современную арену для игры в падел, а уже сегодня на ней состоялся первый международный турнир. Он прошел на высоком организационном уровне. Я хочу поблагодарить всех спортсменов, кто приехал к нам в Екатеринбург, кто показал красивую, великолепную игру, и всех болельщиков, кто поддерживал игроков на протяжении этих трех дней. Падел активно развивается в Свердловской области, в следующем году мы планируем провести не менее шести таких крупных соревнований», — сказал губернатор.