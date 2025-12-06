Аэропорт Вильнюса ввел ограничения на полеты из-за воздушных шаров

Международный аэропорт Вильнюса ввел ограничения на полеты из-за появления воздушных шаров в воздушном пространстве. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
«Из-за обнаружения в зонах риска для авиации навигационных знаков, характерных для воздушных шаров, введены ограничения воздушного пространства над аэропортом Вильнюса», — говорится в публикации.
Уточняется, что ограничения на полеты были введены с 19:08 по 22:05 мск субботы.
Напомним, ранее стало известно, что литовские власти рассматривают возможность переноса из Вильнюса в Каунас ночных авиарейсов из-за метеозондов, запускаемых с территории Белоруссии с контрабандой сигарет.