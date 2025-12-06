У 15 жилых домов в Уфе выявили нарушения правил благоустройства: УК выдали предписания

В мэрии Уфы прошло очередное заседание Оперативного штаба. В совещании приняли участие представители Госкомитета Башкирии по жилищному надзору, прокуратуры, управляющих компаний, районных администраций и ресурсоснабжающих организаций.
Как сообщил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан, отопительный сезон проходит в штатном режиме, без чрезвычайных происшествий. Параллельно продолжается плановая работа по муниципальному жилищному контролю в сфере благоустройства.
На минувшей неделе были проверены придомовые территории в Кировском, Ленинском, Советском и Демском районах. В ходе осмотров нарушения правил благоустройства выявлены у 15 многоквартирных домов. Двенадцати управляющим компаниям выданы предписания об устранении недостатков.
Всего с начала года проверены придомовые территории 1653 многоквартирных домов, находящихся в управлении 175 организаций. Нарушения правил благоустройства зафиксированы на 685 территориях, что составляет 41% от общего числа проверенных объектов.
