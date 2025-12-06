Один из подозреваемых в убийстве продавца машины прятался в квартире знакомой

Ранее Life.ru сообщил, что тюменец пропал при продаже машины и позже был найден мёртвым. Его тело сильно обезобразили. По версии следствия, один из нападавших нанёс продавцу несколько ножевых ранений во время осмотра авто. После этого тело перенесли на заднее сиденье. Злоумышленники скрылись на двух машинах — на автомобиле жертвы и на незарегистрированном транспорте. На пустыре в Тюменском районе они сожгли тело Владимира в машине без номеров. Для этого использовали заранее подготовленную канистру с бензином. Затем преступники уехали на иномарке погибшего.