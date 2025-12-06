Когда начнется реальная эпоха сближения народов России и Украины? Рассказал эксперт

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Своих друзей нужно знать как самих себя. Об этом, рассуждая о важности сближения славянских народов и не только, в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сказал доктор исторических наук, политолог Николай Платошкин.
«Два раунда американо-украинских переговоров — это давление США на Украину с тем, чтобы они согласились. Это я 120% даю. Не потому, что они любят нас или ненавидят украинцев, им хочется миротворчества», — сказал Николай Платошкин, добавив, что причины значения не имеют, так как это соответствует национальным интересам не только России, но и Украины, и Беларуси.
«Вырвать с корнем жало». Платошкин про антироссийскую пропаганду и национализм в Украине.
Политолог обратил внимание на важность изучения истории других стран для большего взаимопонимания и налаживания контактов. «Мы должны своих друзей, знакомых, близких, знать как самих себя, потому что очень важно не наступить на больную мозоль где-то, сказать что-то, что, может быть, тебе кажется нормальным, а им нет», — отметил Николай Платошкин.
Он также поделился, что недавно был в Алтайском крае и специально заезжал в Бийск, где похоронен отец бывшего руководителя Польши Войцеха Ярузельского. «Я был очень рад, что могила в хорошем состоянии. Я там ролик записывал, что мы чтим память поляков, погибших в борьбе против немецкого фашизма. Только Польше Сталин разрешил участвовать в Параде Победы 24 июня 1945 года. Не американцам, не англичанам, а Польше. И сколько мне откликов из Польши пришло!» — сказал политолог. «Этим надо заниматься и с Украиной, и с Прибалтикой. Потому что там масса хорошо к нам относящихся людей», — добавил Николай Платошкин.
«Я очень надеюсь, что после прекращения огня, мирных переговоров начнется реальная эпоха сближения народов», — сказал Николай Платошкин. Политолог обратил внимание на важность сближения на культурном уровне. По его словам, одним из позитивных примеров в этом плане является «Славянский базар в Витебске». «Надо создать, может быть, общую киностудию, общую редакцию по выпуску произведений литературы. В советское время это было. Была библиотека “Дружбы народов”, там издавались писатели союзных республик (и Максим Танк там был, и другие, естественно, и украинские писатели). Это может показаться кому-то некрупным. Но нет, это основа мира», — сказал Николай Платошкин.
Рассуждая о важности культуры в выстраивании мостов между народами, Николай Платошкин отметил, что главный герой Украины — Николай Гоголь, который приехал в Санкт-Петербург и начал рассказывать про свою родину. «Вечера на хуторе близ Диканьки», малороссийские сказания, как он говорил. И он сделал народную Украину модной, — заметил политолог. — Гоголь, мне кажется, сделал для взаимопонимания русских и украинцев в 150 раз больше своими произведениями. А ведь писал-то он на русском языке, но с использованием колорита". Он добавил, что в ряду тех, кто был за связь народов, — и Леся Украинка, и Иван Франко.
«Но верхушку всегда швыряло. Давайте с крымскими татарами против русских, давайте с русскими против турок, давайте с турками против поляков. В результате доманеврировались до чего? Что из Украины почти ничего тогда не осталось в плане людского потенциала. Ведь поляки вырезали. Крымские татары говорили, что мы вам поможем, но 100 тыс. пленных дайте, нам продать их надо в рабство, иначе мы ничего делать не будем, — сказал Николай Платошкин. — Обидно, что там народ свою историю в этом смысле даже не помнит».-0-