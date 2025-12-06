Он также поделился, что недавно был в Алтайском крае и специально заезжал в Бийск, где похоронен отец бывшего руководителя Польши Войцеха Ярузельского. «Я был очень рад, что могила в хорошем состоянии. Я там ролик записывал, что мы чтим память поляков, погибших в борьбе против немецкого фашизма. Только Польше Сталин разрешил участвовать в Параде Победы 24 июня 1945 года. Не американцам, не англичанам, а Польше. И сколько мне откликов из Польши пришло!» — сказал политолог. «Этим надо заниматься и с Украиной, и с Прибалтикой. Потому что там масса хорошо к нам относящихся людей», — добавил Николай Платошкин.