Доля комплексной застройки в Ростовской области вырастет с 16 до 90%

В Ростовской области доля комплексной жилой застройки вырастет с 16 до 90 процентов. Об этом сообщает «Город N». Резкий рост связан с активным развитием проектов комплексного развития территорий (КРТ).
Мониторинг регионального министерства строительства показал, что в 2024 году в центральной части Ростовской агломерации ситуация была иной. Из 144 жилых домов общей площадью 2,5 млн квадратных метров по проектам КРТ разрешения получили только 29 домов площадью 406 тысячи «квадратов». Это составило всего около 16 процентов от общего объема.
Показатель 2025 года оказался в 5,5 раза выше. Власти выдали разрешения на 90 домов жилой площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Из них 82 дома площадью 1,15 миллиона «квадратов» возводятся в рамках КРТ, что составляет 88 процентов от общего объема.
По планам региональных властей, в 2026 году доля комплексной застройки должна достигнуть целевых 90 процентов. Такой подход должен кардинально изменить облик нового жилищного строительства в регионе.
