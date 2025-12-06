Доля комплексной застройки в Ростовской области вырастет с 16 до 90%

Мониторинг регионального министерства строительства показал, что в 2024 году в центральной части Ростовской агломерации ситуация была иной. Из 144 жилых домов общей площадью 2,5 млн квадратных метров по проектам КРТ разрешения получили только 29 домов площадью 406 тысячи «квадратов». Это составило всего около 16 процентов от общего объема.