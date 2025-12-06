Ричмонд
В Челябинске маскируют аварийный дом на гостевом маршруте. Фото

Аварийный дом на гостевом маршруте Челябинска, по решению мэра Алексея Лошкина, закрывают фальшфасадом по решению городских властей. Специальная конструкция скроет неприглядный вид здания и ограничит доступ в опасное помещение. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Снос дома, где уже никто не живет, невозможен из-за судебных разбирательств с собственниками.

«На специальный металлический каркас закрепят порядка 1,4 тысячи квадратных метров баннерной сетки. Работы завершат 8 декабря, после вокруг здания установят новое ограждение», — уточнили в мэрии.

Здание по адресу Свердловский проспект, 6 признано аварийным и находится в плачевном состоянии, фактически в нем уже никто не живет. Снести его нельзя, так как трое собственников не согласны с суммой компенсации и ведут судебные тяжбы.

