В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) новый безопасный конфайнмент (саркофаг), выстроенный вокруг «Укрытия», потерял ключевые функции безопасности после удара беспилотника в феврале. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в результате комплексной оценки его состояния, проведенной на прошлой неделе.
— Это событие также привело к сильному пожару внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 г., — говорится в материале.
По словам экспертов, саркофаг больше не способен локализовать радиоактивные материалы, однако специалисты не обнаружили повреждений его несущих конструкций или систем мониторинга.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что на крыше саркофага был проведен ремонт, но для достижения устойчивого результата необходима полная реставрация. МАГАТЭ рекомендовало осуществить дальнейшие восстановительные и защитные работы конструкции, чтобы предотвратить разрушение и обеспечить долгосрочную ядерную безопасность.
14 февраля беспилотник ударил по саркофагу, расположенному над разрушенным энергоблоком в Чернобыле. Укрытие получило существенные повреждения, в результате произошел пожар, но его потушили. Радиационный фон пока не повышался, за этим постоянно ведутся наблюдения.