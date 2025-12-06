В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

14 февраля беспилотник ударил по саркофагу, расположенному над разрушенным энергоблоком в Чернобыле. Укрытие получило существенные повреждения, в результате произошел пожар, но его потушили. Радиационный фон пока не повышался, за этим постоянно ведутся наблюдения.