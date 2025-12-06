Продажи новых легковушек в Башкирии обвалились на 19%: аналогичная ситуация по всей России

В Башкирии продажи новых легковых автомобилей в январе-ноябре 2025 года сократились на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Минпромторга России, за 11 месяцев в республике было продано 34,8 тысячи новых легковушек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 43,1 тысячи единиц.
Всего за отчетный период в регионе реализовано 37,6 тысячи новых транспортных средств. Помимо легковых автомобилей, продано 1,9 тысячи легких коммерческих машин, 794 грузовика и 142 автобуса.
В общероссийском рейтинге регионов по объему продаж новых транспортных средств Башкирия занимает седьмое место. Тройку лидеров традиционно составляют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В первую десятку также вошли Татарстан, Краснодарский край, Самарская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области.
В целом по России за 11 месяцев 2025 года продано 1,3 миллиона новых автомобилей, что на 21% меньше, чем за тот же период 2024 года (1,7 млн). Рынок новых авто отечественного производства составил 738 тысяч штук, сократившись на 2%.
Продажи легковых автомобилей в стране снизились на 17% до 1,2 млн штук. Реализация легких коммерческих машин упала на 24% до 95,6 тысячи, грузовиков — на 55% до 51,2 тысячи, автобусов — на 36% до 11,6 тыс. Доля российских автомобилей в общем объёме продаж выросла на 11% и достигла 55%.
Как отмечает Минпромторг, в ноябре 2025 года реализация автомобилей российского производства составила 80,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем в ноябре предыдущего года. Продажи импортных авто в этом месяце упали на 10,8% до 61,8 тысячи штук. Таким образом, доля отечественной техники в ноябре достигла 57%.
