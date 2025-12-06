Продажи новых легковушек в Башкирии обвалились на 19%: аналогичная ситуация по всей России

В Башкирии продажи новых легковых автомобилей в январе-ноябре 2025 года сократились на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Минпромторга России, за 11 месяцев в республике было продано 34,8 тысячи новых легковушек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 43,1 тысячи единиц.