«Зенит» стал лидером РПЛ, выиграв в матче с «Акроном»

«Акрон» играл в меньшинстве и не смог забить ни одного мяча. Авторами голами за «Зенит» стали Жерсон и Луис Энрике. Андрей Мостовой забил гол, который был отменен.
«Зенит» по итогам матча занял первую строчку в турнирной таблице. «Акрон» девятый.
