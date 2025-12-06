Ричмонд
«Зенит» стал лидером РПЛ, выиграв в матче с «Акроном»

«Зенит» обыграл «Акрон» в матче 18-го тура РПЛ.

«Акрон» играл в меньшинстве и не смог забить ни одного мяча. Авторами голами за «Зенит» стали Жерсон и Луис Энрике. Андрей Мостовой забил гол, который был отменен.

«Зенит» по итогам матча занял первую строчку в турнирной таблице. «Акрон» девятый.

