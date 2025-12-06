В Ростовской области в ДТП погиб человек, пострадали малыш и четверо взрослых

В результате аварии обе машины так искорежило, что уцелеть было невозможно. Шесть человек доставили в больницу. Трое — из «четырнадцатой», в том числе 33-летний водитель, который от полученных травм скончался уже в медицинском учреждении. В этой же машине получили травмы и двое пассажиров — 52 и 35 лет. В «семерке» также пострадали трое: водитель и два его пассажира — 27 лет и трехлетний ребенок.