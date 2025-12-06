В Ростовской области в ДТП погиб человек, пострадали малыш и четверо взрослых

На севере Ростовской области в ДТП погиб человек и пятеро, в том числе трехлетний ребенок, пострадали. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 6 декабря, в 16:20. Местом аварии стал 56-й километр автомобильной дороги «Миллерово-Вешенская», — уточнили в Госавтоинспекции.
По предварительной информации правоохранителей, водитель 33-летний водитель за рулем «ВАЗ-2114», начал маневр обгона.
— Не убедившись в безопасности своих действий, он выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 28-летний человек.
В результате аварии обе машины так искорежило, что уцелеть было невозможно. Шесть человек доставили в больницу. Трое — из «четырнадцатой», в том числе 33-летний водитель, который от полученных травм скончался уже в медицинском учреждении. В этой же машине получили травмы и двое пассажиров — 52 и 35 лет. В «семерке» также пострадали трое: водитель и два его пассажира — 27 лет и трехлетний ребенок.
— В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, — добавили в ГАИ.
Госавтоинспекция Ростовской области традиционно призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, быть внимательными и вежливыми за рулем.
