Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Заскамил на 100 млн»: россияне заспамили Тома Холланда комментариями о Долиной

Певица Лариса Долина в интервью на шоу «Пусть говорят» рассказала, что при обмане с недвижимостью мошенники демонстрировали поддельный паспорт. Через несколько часов в СМИ показали фото документа. Оказалось, что злоумышленники в качестве портретной фотографии использовали снимок американского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.

Певица Лариса Долина в интервью на шоу «Пусть говорят» рассказала, что при обмане с недвижимостью мошенники демонстрировали поддельный паспорт. Через несколько часов в СМИ показали фото документа. Оказалось, что злоумышленники в качестве портретной фотографии использовали снимок американского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.

После этого российские поклонники массово начали «спамить» на странице Холланда в соцсетях комментариями об артистке. Ситуация с паспортом дала импульс появлению очередной волны шуток и мемов на тему скандала с недвижимостью. Теперь фанаты из России в шутку обвиняют «Человека-жулика» в афере: «Заскамил Долину на 100 млн. Респект!»; «Так, что там с Долиной?»; «А зачем было Долину обманывать?».

Многие делают отсылки к творчеству артистов: «Ну-ка, что важней всего???» (отсылка на песню Долиной «Погода в доме») или «Со Стрэнджем намутили с заклинанием, но не до такой же степени. Верни деньги!» (отсылка на доктора Стрэнджа — персонажа киновселенной Marvel и соратника Человека-паука).

Комментарии набирают много лайков от других русскоязычных пользователей. Как сам Холланд отреагировал на такой «поток» — неизвестно.

По информации Telegram-канала Mash, Долину обманули мошенники, которые использовали фото Тома Холланда в поддельном паспорте якобы сотрудника Росфинмониторинга. Злоумышленники связались с певицей и для подтверждения своей личности прислали скан паспорта, где вместо настоящего владельца был снимок голливудского артиста.