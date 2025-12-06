«Заскамил на 100 млн»: россияне заспамили Тома Холланда комментариями о Долиной

Певица Лариса Долина в интервью на шоу «Пусть говорят» рассказала, что при обмане с недвижимостью мошенники демонстрировали поддельный паспорт. Через несколько часов в СМИ показали фото документа. Оказалось, что злоумышленники в качестве портретной фотографии использовали снимок американского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.
После этого российские поклонники массово начали «спамить» на странице Холланда в соцсетях комментариями об артистке. Ситуация с паспортом дала импульс появлению очередной волны шуток и мемов на тему скандала с недвижимостью. Теперь фанаты из России в шутку обвиняют «Человека-жулика» в афере: «Заскамил Долину на 100 млн. Респект!»; «Так, что там с Долиной?»; «А зачем было Долину обманывать?».
Многие делают отсылки к творчеству артистов: «Ну-ка, что важней всего???» (отсылка на песню Долиной «Погода в доме») или «Со Стрэнджем намутили с заклинанием, но не до такой же степени. Верни деньги!» (отсылка на доктора Стрэнджа — персонажа киновселенной Marvel и соратника Человека-паука).
Комментарии набирают много лайков от других русскоязычных пользователей. Как сам Холланд отреагировал на такой «поток» — неизвестно.
По информации Telegram-канала Mash, Долину обманули мошенники, которые использовали фото Тома Холланда в поддельном паспорте якобы сотрудника Росфинмониторинга. Злоумышленники связались с певицей и для подтверждения своей личности прислали скан паспорта, где вместо настоящего владельца был снимок голливудского артиста.