«Заскамил на 100 млн»: россияне заспамили Тома Холланда комментариями о Долиной

После этого российские поклонники массово начали «спамить» на странице Холланда в соцсетях комментариями об артистке. Ситуация с паспортом дала импульс появлению очередной волны шуток и мемов на тему скандала с недвижимостью. Теперь фанаты из России в шутку обвиняют «Человека-жулика» в афере: «Заскамил Долину на 100 млн. Респект!»; «Так, что там с Долиной?»; «А зачем было Долину обманывать?».