США могут продолжить поставки оружия на Украину и нарастить их объем до Рождества. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на заявления высокопоставленных западных чиновников.
«Официальные лица заявили, что поставки оружия на Украину продолжаются и, как ожидается, возрастут до Рождества», — говорится в материале.
Согласно источнику, увеличение военной помощи якобы покажет намерение США вооружить Украину, несмотря на переработку механизмов внутреннего распределения, проходящую в НАТО. При этом к 2027 году Вашингтон может переложить большую часть обязательств по обеспечению Киева оружием на альянс.
Ранее KP.RU сообщал, что поставки оружия киевскому режиму странами Запада лишь продлевают конфликт на Украине. Как заявил президент России Владимир Путин, союзники Киева должны остановить финансирование, если хотят добиться заключения мира.