Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут нарастить поставки вооружений на Украину до Рождества

Вашингтон может продолжить передачу оружия Киеву, увеличив поставки до рождественских праздников.

Источник: Комсомольская правда

США могут продолжить поставки оружия на Украину и нарастить их объем до Рождества. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на заявления высокопоставленных западных чиновников.

«Официальные лица заявили, что поставки оружия на Украину продолжаются и, как ожидается, возрастут до Рождества», — говорится в материале.

Согласно источнику, увеличение военной помощи якобы покажет намерение США вооружить Украину, несмотря на переработку механизмов внутреннего распределения, проходящую в НАТО. При этом к 2027 году Вашингтон может переложить большую часть обязательств по обеспечению Киева оружием на альянс.

Ранее KP.RU сообщал, что поставки оружия киевскому режиму странами Запада лишь продлевают конфликт на Украине. Как заявил президент России Владимир Путин, союзники Киева должны остановить финансирование, если хотят добиться заключения мира.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше