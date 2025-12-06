Сафонов впервые сыграет за «ПСЖ» в сезоне 2025/26

Основной вратарь парижан Люка Шевалье пропускает игру из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Монако». Также из-за болезни в заявке «ПСЖ» отсутствует украинский защитник Илья Забарный.
Напомним, осенью стало известно, что «ПСЖ» готов продать Сафонова уже зимой 2026 года. Решение объясняется не игровыми качествами россиянина, а политической ситуацией, так как летом руководство ФК подписало контракт с Забарным. Сам спортсмен тоже недоволен долгим отсутствием игровой практики во французском клубе, которая завершилась после перехода Шевалье.
