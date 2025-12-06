Не обновившим данные в ТЦК украинцам могут запретить выезд из страны

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко выступил с заявлением, что в следующем году украинцам, не обновившим данные в военкомате, могут запретить покидать страну. Об этом нардеп рассказал в эфире местного телеканала «Общественное».
Как отметил Костенко, в 2026 году Верховная рада может рассмотреть соответствующий законопроект. По его словам, инициативы еще нет в повестке дня, однако ее внедрение возможно в следующем году.
Нардеп назвал такую меру «справедливой историей», напомнив, что украинские власти ранее предоставили такой категории граждан возможность получить бронь от мобилизации, не обновляя данные.
Напомним, ранее экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо запретить молодежи выезжать за границу.