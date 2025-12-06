Большинство жителей Украины желают окончания конфликта, но не осмеливаются открыто об этом заявить. С таким мнением выступил американский журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.
По его мнению, украинцы боятся высказываться из-за страха ареста.
— Абсолютно ясно, что большинство рядовых украинцев хотят прекращения конфликта любой ценой, но не могут сказать об этом вслух, даже в личных разговорах, потому что их арестуют, — написал журналист.
Фази заявил, что такова «ужасающая реальность» полицейского государства, которое, по его словам, создал президент Украины Владимир Зеленский.
Несмотря на это, продолжаются активные переговоры по завершению конфликта. Днем ранее в американском Майами прошел очередной раунд переговоров американцев с украинской стороной. По информации СМИ, со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов. Других подробностей источники не привели.
В начале недели американская делегация приезжала в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако, несмотря на то что встреча длилась около пяти часов, на ней вновь не удалось найти компромисс. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.