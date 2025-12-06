Американский журналист Фази заявил, что украинцы хотят завершения конфликта

В начале недели американская делегация приезжала в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако, несмотря на то что встреча длилась около пяти часов, на ней вновь не удалось найти компромисс. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.