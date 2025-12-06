Частое курение кальяна провоцирует преждевременную смерть

Она предупредила, что кальян опасен не только онкологией и болезнями сердца. При совместном использовании мундштука существует риск заражения туберкулёзом, герпесом, гепатитом и респираторными инфекциями. Регулярное курение вызывает хроническое воспаление бронхов, снижает функцию лёгких и ускоряет развитие хронической обструктивной болезни лёгких.