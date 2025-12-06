Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче памяти Никиты Симоняна: яркие фото дерби

Столичные «Спартак» и «Динамо» провели последний матч в Москве в рамках 18 тура РПЛ перед зимним перерывом в чемпионате России. Игра, состоявшаяся 6 декабря на спартаковском стадионе в Тушино, была посвящена памяти патриарха отечественного футбола Никиты Павловича Симоняна, скончавшегося 23 ноября на сотом году жизни. Перед началом матча состоялось грандиозное шоу в его честь, а одна из трибун спартаковского стадиона отныне носит его имя. Сама игра завершилась вничью 1−1. На 19-й минуте автогол забил динамовец Максим Осипенко. На 61-й минуте ворота «Спартака» поразил Иван Сергеев. По ходу матча ВАР отменил два динамовских гола. Следующие футбольный матч РПЛ в Москве состоятся уже в начале марта 2026 года.

37

Столичные «Спартак» и «Динамо» провели последний матч в Москве в рамках 18 тура РПЛ перед зимним перерывом в чемпионате России. Игра, состоявшаяся 6 декабря на спартаковском стадионе в Тушино, была посвящена памяти патриарха отечественного футбола Никиты Павловича Симоняна, скончавшегося 23 ноября на сотом году жизни. Перед началом матча состоялось грандиозное шоу в его честь, а одна из трибун спартаковского стадиона отныне носит его имя.

Сама игра завершилась вничью 1−1. На 19-й минуте автогол забил динамовец Максим Осипенко. На 61-й минуте ворота «Спартака» поразил Иван Сергеев. По ходу матча ВАР отменил два динамовских гола.

Следующие футбольный матч РПЛ в Москве состоятся уже в начале марта 2026 года.