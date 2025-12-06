«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче памяти Никиты Симоняна: яркие фото дерби

Столичные «Спартак» и «Динамо» провели последний матч в Москве в рамках 18 тура РПЛ перед зимним перерывом в чемпионате России. Игра, состоявшаяся 6 декабря на спартаковском стадионе в Тушино, была посвящена памяти патриарха отечественного футбола Никиты Павловича Симоняна, скончавшегося 23 ноября на сотом году жизни. Перед началом матча состоялось грандиозное шоу в его честь, а одна из трибун спартаковского стадиона отныне носит его имя. Сама игра завершилась вничью 1−1. На 19-й минуте автогол забил динамовец Максим Осипенко. На 61-й минуте ворота «Спартака» поразил Иван Сергеев. По ходу матча ВАР отменил два динамовских гола. Следующие футбольный матч РПЛ в Москве состоятся уже в начале марта 2026 года.