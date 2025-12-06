Поиски идут уже 126 дней: в Башкирии пропал 28-летний парень

В Башкирии разыскивают 28-летнего Алексея Сорокина из Стерлитамака. Как сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан», местонахождение молодого человека неизвестно уже 126 дней — с 3 августа.
Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Во что был одет Алексей на момент исчезновения, неизвестно.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Сорокина. Сообщить сведения можно по круглосуточным телефонам горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112.
Активисты также отметили, что для организации поисковых работ на местности требуется помощь добровольцев. Все, кто готов помочь в поисках, могут связаться с отрядом.
