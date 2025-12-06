Скончался российский кинорежиссер и актер Олег Урюмцев

Олег Урюмцев был режиссером фильмов «Исход» и «Рядовой Евгений Родионов», а также снимался в картинах «Сталинград» и «Бесконечность». Также писал сценарии и снимал для фильмов: «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни», «Кто такой OZEROFF?», «Рядовой Евгений Родионов», «Проповедники», «Часовые Победы», «Рядовой Евгений Родионов», киносказки «Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон».