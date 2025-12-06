В Польше ответили на призыв Маска ликвидировать ЕС: куда послали главу SpaceX

Глава польского МИД Радослав Сикорский ответил на призыв предпринимателя Илона Маска ликвидировать Европейский союз.
Предприниматель считает, что объединение следует упразднить, а странам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять интересы народа.
Сикорский в соцсети ответил на соответствующий пост Маска.
«Отправляйтесь на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский.
Так он напомнил о скандальном танце Маска во время инаугурации Дональда Трампа. Тогда американский предприниматель настолько был рад вступлению в должность Трампа, что в порыве эмоций он вскинул руку вверх. Тогда многие посчитали, что это было похоже на фашистское приветствие.
Позднее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поддержал заявление Маска о необходимости ликвидировать Европейский союз.