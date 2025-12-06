Ричмонд
В Польше ответили на призыв Маска ликвидировать ЕС: куда послали главу SpaceX

Глава польского МИД Сикорский послал Илона Маска на Марс.

Источник: Комсомольская правда

Глава польского МИД Радослав Сикорский ответил на призыв предпринимателя Илона Маска ликвидировать Европейский союз.

Предприниматель считает, что объединение следует упразднить, а странам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять интересы народа.

Сикорский в соцсети ответил на соответствующий пост Маска.

«Отправляйтесь на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский.

Так он напомнил о скандальном танце Маска во время инаугурации Дональда Трампа. Тогда американский предприниматель настолько был рад вступлению в должность Трампа, что в порыве эмоций он вскинул руку вверх. Тогда многие посчитали, что это было похоже на фашистское приветствие.

Позднее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поддержал заявление Маска о необходимости ликвидировать Европейский союз.

