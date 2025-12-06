Украина может ввести запрет на выезд для мужчин, не обновивших данные в ТЦК

Верховная рада Украины в следующем году может рассмотреть законопроект, который предусматривает временный запрет на выезд из страны для мужчин, не обновивших свои учетные данные в военкомате (территориальном центре комплектования — ТЦК). Такое заявление сделал депутат Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу «Общественное».