Верховная рада Украины в следующем году может рассмотреть законопроект, который предусматривает временный запрет на выезд из страны для мужчин, не обновивших свои учетные данные в военкомате (территориальном центре комплектования — ТЦК). Такое заявление сделал депутат Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу «Общественное».
Костенко назвал предлагаемый запрет «справедливой историей», пояснив, что государство предоставило гражданам возможность получить бронь от мобилизации, предварительно обновив данные в военкомате. По его словам, некоторые мужчины воспользовались временной бронью, чтобы покинуть страну, поэтому предложенный запрет рассматривается как мера, призванная предотвратить подобные ситуации, передает РИА Новости.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук указал на серьезные проблемы с набором рекрутов, утверждая, что Украина уже не может привлечь даже 30 тысяч новобранцев в месяц.
9 ноября представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк рассказал, что на Украине началась принудительная мобилизация бездомных граждан. Военнослужащий пояснил, что украинские военные комиссары «исполняют закон» страны вне зависимости от социального положения проверяемого, если по медицинским показателям он годен к военной службе.