Зачем Человек-паук «уронил рынок вторички» в России: Поклонники Долиной обратились к Тому Холанду

Российские пользователи начали массово оставлять комментарии под фотографиями английского актера Тома Холанда в социальной сети из-за дела о продаже квартиры эстрадной певицы Ларисы Долиной.
Ранее стало известно, что мошенники, обманувшие артистку, использовали фотографию паспорта «сотрудника Росфинмониторинга». Человек, изображенный на поддельном документе, «подозрительно похож» на известного голливудского актера, сыгравшего роль Человека-паука в одноименных фильмах.
Обманувшие Долину мошенники использовали фото паспорта «сотрудника Росфинмониторинга», похожего на Тома Холанда.
После этого россияне устроили настоящую атаку на аккаунт Холанда, оставляя под постом комментарии с просьбами вернуть Долиной деньги за квартиру и обвиняя звезду в обвале вторичного рынка недвижимости.
«Том, как ты мог! Мы тебе верили, а теперь рынок вторички лег!» — написал один из комментаторов.
Другие пользователи тоже проявили креативность, оставляя послания «Человек-паук: нет пути в квартиру» и «Ну-ка, что важней всего?», ссылаясь на название популярного фильма с участием актера и песню Долиной, которая обрела новый смысл после скандала с квартирой.
Ранее KP.RU сообщал, что покупательница недвижимости Долиной Полина Лурье также иронично отреагировала на ситуацию. Женщина поставила себе на дозвон песню народной артистки «Погода в доме».