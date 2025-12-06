Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский аэропорт временно приостановил работу

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Согласно сообщению Росавиации, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендовано уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

Ранее работу приостановил международный аэропорт Вильнюса. Причиной стало обнаружение в воздушном пространстве аэростатов, признанных потенциальной угрозой для авиации. На следующей неделе правительство Литвы введёт режим экстремальной ситуации в связи с регулярным нарушением воздушного пространства метеорологическими зондами. По данным властей, воздушные шары с грузом сигарет запускаются контрабандистами с территории Белоруссии. В ноябре прибалтийские львы даже грозились закрыть границу с Белоруссией в случае новых «‎атак».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.