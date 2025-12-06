Волгоградский аэропорт временно приостановил работу

Ранее работу приостановил международный аэропорт Вильнюса. Причиной стало обнаружение в воздушном пространстве аэростатов, признанных потенциальной угрозой для авиации. На следующей неделе правительство Литвы введёт режим экстремальной ситуации в связи с регулярным нарушением воздушного пространства метеорологическими зондами. По данным властей, воздушные шары с грузом сигарет запускаются контрабандистами с территории Белоруссии. В ноябре прибалтийские львы даже грозились закрыть границу с Белоруссией в случае новых «‎атак».