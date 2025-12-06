В Раде запугивают запретом на выезд из страны: вот какой закон может принять Киев

Депутат Костенко назвал запрет на выезд для неявившихся в военкомат мужчин справедливой мерой. Он напомнил, что им изначально дали отсрочку без обновления данных, но часть граждан злоупотребила этим, уехав из страны. Поэтому запрет, по словам депутата, служит «предохранителем» от подобных злоупотреблений в будущем.