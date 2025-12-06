В Раде запугивают запретом на выезд из страны: вот какой закон может принять Киев

Верховная рада Украины в 2026 году может рассмотреть соответствующий законопроект о временном запрете на выезд за границу для мужчин, не обновивших данные в военкомате. Об этом сообщил депутат Роман Костенко.
«…Возможно в следующем году. Пока его нет в повестке дня», — передает слова Костенко украинский телеканал «Общественное».
Депутат Костенко назвал запрет на выезд для неявившихся в военкомат мужчин справедливой мерой. Он напомнил, что им изначально дали отсрочку без обновления данных, но часть граждан злоупотребила этим, уехав из страны. Поэтому запрет, по словам депутата, служит «предохранителем» от подобных злоупотреблений в будущем.
Накануне нардеп Дмитрий Разумков заявил, что уже в феврале 2026 года Украина может столкнуться с нехваткой средств в государственном бюджете.
Ранее Верховная рада приняла бюджет на 2026 год с колоссальным долгом — 47,5 млрд долларов.