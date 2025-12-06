Скоро решится судьба наследства Юрия Николаева: спустя два месяца после смерти открыто дело

У Юрия Николаева и его супруги оставалась своя «территория» в загородном доме в Истре. Рядом с недвижимостью река и Ново-Иерусалимский храм. Участок был куплен еще в 80-е годы. В то время его мама сильно болела и Николаев пожелал, чтобы она жила «на воздухе». После приобретения участка и дома он многое здесь перестроил. В итоге семья стала владеть большим домом, где есть даже теннисный корт. Средняя стоимость подобных домов начинается от 20 млн. рублей.