Скоро решится судьба наследства Юрия Николаева: спустя два месяца после смерти открыто дело

Дело о наследстве открыто спустя два месяца после смерти Юрий Николаева. Дело ведет столичный нотариус, об этом сообщает РИА Новости.
«Николаев Юрий Александрович… Наследственное дело открыто», — указано в документах.
У Юрия Николаева и его супруги оставалась своя «территория» в загородном доме в Истре. Рядом с недвижимостью река и Ново-Иерусалимский храм. Участок был куплен еще в 80-е годы. В то время его мама сильно болела и Николаев пожелал, чтобы она жила «на воздухе». После приобретения участка и дома он многое здесь перестроил. В итоге семья стала владеть большим домом, где есть даже теннисный корт. Средняя стоимость подобных домов начинается от 20 млн. рублей.
Кроме этого у артиста есть квартира недалеко от станции метро «Киевская» с видом на Москву-реку. Ради покупки этой недвижимости семья продала старую квартиру и потратила все сбережения. Площадь квартиры более 100 кв.м. Примерная стоимость около 120 млн. рублей.
Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет.
